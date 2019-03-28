На Сумщине мопедист пытался подкупить полицейского

Происшествие произошло в Бурыни. Полицейские, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, заметили мопедиста, которой управлял транспортным средством без номерных знаков. Его остановили для проверки. Понимая, что придется отвечать за нарушения, водитель пытался уладить «вопрос» 500 гривнами.
В полиции действия нарушителя квалифицировали по ч.1 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа или ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На Сумщине к 2 годам лишения свободы осужден мужчина, который пытался подкупить полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области....
Сегодня, 5 апреля, Лычаковский районный суд г. Львова избрал заместителю начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области меру пресечения в...
Роменской местной прокуратурой в суд направлен обвинительное заключение в отношении гр. Р., который предложил работникам правоохранительных органов 1000 гривен за...
На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности....
Средства чиновник требовал и получил за решение земельного вопроса....