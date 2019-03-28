На Сумщине мопедист пытался подкупить полицейского На Сумщине мужчина понесет уголовную ответственность за предложение взятки полицейскому.

Происшествие произошло в Бурыни. Полицейские, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, заметили мопедиста, которой управлял транспортным средством без номерных знаков. Его остановили для проверки. Понимая, что придется отвечать за нарушения, водитель пытался уладить «вопрос» 500 гривнами.

В полиции действия нарушителя квалифицировали по ч.1 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа или ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.