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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26194

На Сумщине мопедист пытался подкупить полицейского

На Сумщине мужчина понесет уголовную ответственность за предложение взятки полицейскому.

Происшествие произошло в Бурыни. Полицейские, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, заметили мопедиста, которой управлял транспортным средством без номерных знаков. Его остановили для проверки. Понимая, что придется отвечать за нарушения, водитель пытался уладить «вопрос» 500 гривнами.

В полиции действия нарушителя квалифицировали по ч.1 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа или ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынь Взятка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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