Подробности пожара с тремя грузовыми авто от сумских спасателей Спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории одного из частных предприятий.

7 апреля в 16:36 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера на территории одного из предприятий по ул. Путивльская в г. Сумы. О пожаре сообщил работник данного предприятия. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию, проведенной разведкой было установлено, что из-за позднего вызова огонь уже перекинулся на деревянные паллеты, которые хранились открытым способом на 120 кв. м и 3 грузовых автомобиля. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на складское помещение общей площадью 1200 кв. м. и еще 4 грузовых автомобиля. Для оперативного обуздания возгорания было дополнительно привлечено еще 2 пожарные автоцистерны, которые для бесперебойной подачи воды на тушение пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии 400 м от очага горения.

В 17:13 пожар был локализован, а в 18:18, потратив на тушение более 20 тонн воды, полностью ликвидирован.

В результате пожара уничтожено деревянные паллеты, которые хранились открытым способом на площади 120 кв.м. и повреждены 3 грузовых автомобиля.

Всего к ликвидации были привлечены 4 единицы специальной техники и 16 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины пожара и сумму нанесенного ущерба устанавливают правоохранители.