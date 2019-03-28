Ночью в Конотопе закончат отопительный сезон Согласно действующему законодательству, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает +8 градусов.

Согласно распоряжению городского головы от 08.04.2019 №93-ОД «Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов» в связи с благоприятными погодными условиями, которые сформировались на территории города, учитывая рекомендации областной государственной администрации и городской комиссии по вопросам техногенного-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет прекращено централизованное теплоснабжение потребителей города с 00.00 часов 9 апреля 2019 года, сообщает Конотопский горсовет.