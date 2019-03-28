Ночью в Конотопе закончат отопительный сезон

Согласно распоряжению городского головы от 08.04.2019 №93-ОД «Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов» в связи с благоприятными погодными условиями, которые сформировались на территории города, учитывая рекомендации областной государственной администрации и городской комиссии по вопросам техногенного-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет прекращено централизованное теплоснабжение потребителей города с 00.00 часов 9 апреля 2019 года, сообщает Конотопский горсовет.
Глуховский горсовет сообщает о том, что вопрос прекращения централизованного отопления в городе рассматривался сегодня, 8 апреля, на аппаратном совещании руководителей...
На Сумщине будут судить директора ООО, которая присвоила более 761 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию дороги....
В исполнительный комитет Глуховского городского совета поступают обращения от жителей города по завершению отопительного сезона раньше 15 апреля....
Отопительный сезон в Тростянце завершают 10 апреля....
Сегодня, 3 апреля, в Сумской мэрии прошло заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций....