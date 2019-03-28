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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:5679

Резонансное ДТП, в котором жена прокурора сбила насмерть девушку, хотят передать прокуратуре другой области

По резонансному ДТП в ГПУ направлено ходатайство об определении дальнейшей подследственности за другой областью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«В производстве следователей Тростянецкого отделения Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры находилось уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия. Речь идет о событии 30 марта 2019 года. Тогда женщина-водитель на 56-ом км автодороги «Сумы-Полтава», управляя автомобилем «Toyota Rav 4», на проезжей части в темное время суток (вне пешеходного перехода) сбила насмерть 24-летнюю девушку-пешехода.

В настоящее время уже назначен ряд необходимых экспертиз, изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано движение по городу водителя и погибшей. Автомобиль изъят и доставлен на штрафплощадку и т.п.

Однако через средства массовой информации близкие погибшей девушки начали высказывать сомнения в объективности следствия, учитывая тот факт, что муж водителя - сотрудник прокуратуры, а отец - депутат районного совета. Более того, общественные активисты призывают неравнодушных прийти под стены прокуратуры «с требованием всестороннего и объективного следствия по делам «мажоров».

За это непродолжительное время досудебное следствие проведено максимально объективно и беспристрастно. Однако, учитывая выраженную близкими погибшей позицию, с целью недопущения дальнейшей спекуляции и необоснованных претензий прокурором Сумской области принято решение ходатайствовать перед руководством Генеральной прокуратуры Украины о передаче уголовного производства для дальнейшего расследования в другую область. Сегодня, 8 апреля, в ГПУ направлено соответствующее письмо и материалы уголовного производства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Право Дтп Инна Вакула Смертельное ДТП
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