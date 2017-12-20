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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56295

Сумчан зовут на субботник в центре передержки

Сумское общество защиты животных проводит в воскресенье, 14 апреля, субботник в центре передержки.

«Фитнес? Аэробика? Пилатес? - это все не то! Весь комплекс упражнений вы сможете выполнить у нас, в ЦП, уже в это воскресенье!))) Сжигание калорий, отличное настроение и немного недиетических вкусняшек - гарантируем!

Объявляем воскресный СУББОТНИК!

Приходите сами, приводите друзей, родственников, знакомых! Работа найдется для каждого!

Итак, в это ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.04.2019, с 10:30 до 14:00 мы планируем:

- приоритетно: убрать территорию (старые кустарники, мусор, пыль... все, что найдем - нужно убрать!);

- нарубить дрова;

- вычесать и выгулять собак;

- весело и активно провести время;

С собой можно брать:

- перчатки, метлы, грабли, большие мусорные пакеты, и любой другой рабочий инвентарь;

- кто планирует выгул: поводки;

- вкусняшки для собак и котов: корм, кашки, мяско, косточки;

Больше двухсот хвостиков вас ждут и будут очень рады видеть каждого!

Приходите!

P.S. Кто планирует провести с нами этот день, пишите в Вайбер 0507486292 Наташа (сориентируемся по времени и количеству наших помощников)», - говорится на странице общества в Фейсбуке.

Общество Общество защиты животных Субботник Центр передержки
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