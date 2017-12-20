Сумчан зовут на субботник в центре передержки

«Фитнес? Аэробика? Пилатес? - это все не то! Весь комплекс упражнений вы сможете выполнить у нас, в ЦП, уже в это воскресенье!))) Сжигание калорий, отличное настроение и немного недиетических вкусняшек - гарантируем!
Объявляем воскресный СУББОТНИК!
Приходите сами, приводите друзей, родственников, знакомых! Работа найдется для каждого!
Итак, в это ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.04.2019, с 10:30 до 14:00 мы планируем:
- приоритетно: убрать территорию (старые кустарники, мусор, пыль... все, что найдем - нужно убрать!);
- нарубить дрова;
- вычесать и выгулять собак;
- весело и активно провести время;
С собой можно брать:
- перчатки, метлы, грабли, большие мусорные пакеты, и любой другой рабочий инвентарь;
- кто планирует выгул: поводки;
- вкусняшки для собак и котов: корм, кашки, мяско, косточки;
Больше двухсот хвостиков вас ждут и будут очень рады видеть каждого!
Приходите!
P.S. Кто планирует провести с нами этот день, пишите в Вайбер 0507486292 Наташа (сориентируемся по времени и количеству наших помощников)», - говорится на странице общества в Фейсбуке.
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