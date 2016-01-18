Сестры Семеренко не нашли себя на Аллее олимпийской славы в Сумах 7 апреля биатлонистки Валентина и Вита Семеренко, которые завоевали олимпийское золото в 2014 году, пытались найти себя на Аллее олимпийской славы у манежа СумГУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Ассоциации футзала Сумщины Евгений Петраков.

«В воскресенье, на закрытие футзального сезона, пожаловали олимпийские чемпионки, полные кавалеры ордена княгини Ольги, люди, которые носят звание «почетный гражданин г.Сумы» Вита и Валентина Семеренко. В перерыве между играми, мы с Витой и Валей, попытались на аллее олимпийской славы найти стенды, которые обещали установить им в честь их победы на Олимпиаде в Сочи... Но обещанного, как говорится, три года ждут, а в нашем городе, возможно и дольше. Не хочется в этом никого обвинять, тем более не зная точно, кто за это конкретно должен отвечать, давать кому-то 24 часа на принятие решения или выдвигать какие-то политические лозунги. Однако, и оставлять все, как есть, тоже нельзя. Если и дальше решение вопроса останется на том же месте, думаю, стоит самим организовать сбор средств и без всяких Прозоро, Зазорро или Зорро установить информационные стенды!» - предложил Е.Петраков.