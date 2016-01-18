Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:36357

Сестры Семеренко не нашли себя на Аллее олимпийской славы в Сумах

7 апреля биатлонистки Валентина и Вита Семеренко, которые завоевали олимпийское золото в 2014 году, пытались найти себя на Аллее олимпийской славы у манежа СумГУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Ассоциации футзала Сумщины Евгений Петраков.

«В воскресенье, на закрытие футзального сезона, пожаловали олимпийские чемпионки, полные кавалеры ордена княгини Ольги, люди, которые носят звание «почетный гражданин г.Сумы» Вита и Валентина Семеренко. В перерыве между играми, мы с Витой и Валей, попытались на аллее олимпийской славы найти стенды, которые обещали установить им в честь их победы на Олимпиаде в Сочи... Но обещанного, как говорится, три года ждут, а в нашем городе, возможно и дольше. Не хочется в этом никого обвинять, тем более не зная точно, кто за это конкретно должен отвечать, давать кому-то 24 часа на принятие решения или выдвигать какие-то политические лозунги. Однако, и оставлять все, как есть, тоже нельзя. Если и дальше решение вопроса останется на том же месте, думаю, стоит самим организовать сбор средств и без всяких Прозоро, Зазорро или Зорро установить информационные стенды!» - предложил Е.Петраков.

Спорт Аллея Олимпийской славы Сестры Семеренко
view counter

По тематике

День рождения празднуют почетные гражданки Сум
18.01.2019 12:32

День рождения празднуют почетные гражданки Сум

Сегодня, 18 января, свой День рождения празднуют сестры Валентина и Вита Семеренко....

Сумские спортсмены провели толоку в сквере Олимпийской славы
12.04.2017 14:18

Сумские спортсмены провели толоку в сквере Олимпийской славы

11 апреля Сумской областной организацией ФСО «Спартак» вместе со спортивными школами общества уже традиционно была проведена толока в Сквере Олимпийской...

В Сумах Аллея олимпийской славы утопает в мусоре
23.03.2016 11:43

В Сумах Аллея олимпийской славы утопает в мусоре

Аллея Олимпийской славы на ул. Прокофьева, похоже, давно не видела дворника....

В Краснополье переименовали улицы в честь олимпийских чемпионов
23.02.2016 13:10

В Краснополье переименовали улицы в честь олимпийских чемпионов

В Краснополье в честь сестер Семеренко и Леонида Жаботинского назвали улицы....

Сегодня празднуют юбилей почетные гражданки Сум
18.01.2016 14:06

Сегодня празднуют юбилей почетные гражданки Сум

Сегодня, 18 января, сестрам Валентине и Вите Семеренко исполнилось по 30 лет....

Новости

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
Сегодня 11:58
Помер перший заступник голови Сумської облради Анатолій Річкаль
06.04.2019 12:12
В Сумах полгорода останется без газа
05.04.2019 17:44
Сестры Семеренко не нашли себя на Аллее олимпийской славы в Сумах
Сегодня 22:36
Резонансное ДТП, в котором жена прокурора сбила насмерть девушку, хотят передать прокуратуре другой области
Сегодня 19:56
Рятувальники Сумщини застерігають: пожежі в екосистемах – небезпечні
Сегодня 17:27
Ночью в Конотопе закончат отопительный сезон
Сегодня 17:03
Подробности пожара с тремя грузовыми авто от сумских спасателей (+видео)
Сегодня 16:53
На Сумщине мопедист пытался подкупить полицейского
Сегодня 16:26
В Сумах дали 15 лет за убийство
Сегодня 16:19
На Сумщине поймали браконьера
Сегодня 16:16
Шосткинская спортсменка - рекордсменка Украины по скоростному бегу на роликовых коньках
Сегодня 15:53
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.