В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам 6 апреля в Доме советов на площади Независимости прошел розыгрыш кубка главы Сумской облгосадминистрации по быстрым шахматам.

В соревнованиях приняли участие 30 шахматистов - представители Сум, Бурыни и Ромен. Первое место и кубок среди мужчин завоевал Владимир Рудак. Вторую и третью строчку заняли Владимир Тихоновский и Александр Ярошенко. Среди ветеранов победителями стали Владимир Федченко и Николай Семенов. В турнирной борьбе женщин победительницей оказалась Злата Тютченко, второй - Антонина Запорожец, третьей – Виктория Северина. Среди школьников победителями стали Алексей Ольштынский и Михаил Лемешенко.