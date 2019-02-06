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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:29191

В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам

6 апреля в Доме советов на площади Независимости прошел розыгрыш кубка главы Сумской облгосадминистрации по быстрым шахматам.

В соревнованиях приняли участие 30 шахматистов - представители Сум, Бурыни и Ромен. Первое место и кубок среди мужчин завоевал Владимир Рудак. Вторую и третью строчку заняли Владимир Тихоновский и Александр Ярошенко. Среди ветеранов победителями стали Владимир Федченко и Николай Семенов. В турнирной борьбе женщин победительницей оказалась Злата Тютченко, второй  - Антонина Запорожец, третьей – Виктория Северина. Среди школьников победителями стали Алексей Ольштынский и Михаил Лемешенко.

Спорт Шахматы
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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