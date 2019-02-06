В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам

В соревнованиях приняли участие 30 шахматистов - представители Сум, Бурыни и Ромен. Первое место и кубок среди мужчин завоевал Владимир Рудак. Вторую и третью строчку заняли Владимир Тихоновский и Александр Ярошенко. Среди ветеранов победителями стали Владимир Федченко и Николай Семенов. В турнирной борьбе женщин победительницей оказалась Злата Тютченко, второй - Антонина Запорожец, третьей – Виктория Северина. Среди школьников победителями стали Алексей Ольштынский и Михаил Лемешенко.
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