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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40866

Мэр Сум снова пообещал, но не сделал

Городские власти пообещали сделать в 2018 году спортплощадку, но…

Еще в 2017 году на онлайн-петицию с просьбой построить спортивную площадку во дворах 16-32 на ул. Металлургов был получен ответ, подготовленный департаментом инфраструктуры и подписанный мэром Сум Александром Лысенко, что «в 2018 году департаментом инфраструктуры города совместно с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства будет проработана возможность строительства указанного выше объекта.

Также отмечаем, что городским бюджетом 2017 года, средства на эти работы не предусматривались».

Прошло полтора года, и сумчанин Сергей Стеценко, который писал ту петицию, сигнализирует в Фейсбуке, что естественно ничего не сделано.

«Здесь могла бы быть ваша... футбольная коробка Smile

Металлургов 16-32

Александр Лысенко обещал... как и многие другие, за последние пару лет...

Как и за последние 5 (25) лет нам многое обещали...» - прокомментировал он селфи на фоне того самого места.

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