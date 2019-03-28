Мэр Сум снова пообещал, но не сделал

Еще в 2017 году на онлайн-петицию с просьбой построить спортивную площадку во дворах 16-32 на ул. Металлургов был получен ответ, подготовленный департаментом инфраструктуры и подписанный мэром Сум Александром Лысенко, что «в 2018 году департаментом инфраструктуры города совместно с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства будет проработана возможность строительства указанного выше объекта.
Также отмечаем, что городским бюджетом 2017 года, средства на эти работы не предусматривались».
Прошло полтора года, и сумчанин Сергей Стеценко, который писал ту петицию, сигнализирует в Фейсбуке, что естественно ничего не сделано.
«Здесь могла бы быть ваша... футбольная коробка
Металлургов 16-32
Александр Лысенко обещал... как и многие другие, за последние пару лет...
Как и за последние 5 (25) лет нам многое обещали...» - прокомментировал он селфи на фоне того самого места.
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