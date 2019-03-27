Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46265

У кого в Сумах сегодня не будет воды

Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям Сум о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня, 9 апреля, и будут требовать отключения водоснабжения.

Соответствующие работы ООО «УК «Комэнерго-Сумы» будет проводить в доме по ул. Ильинская, 10 (замена кранов), ООО «УК «Сумитехнобудсервис» будет проводить в домах по адресам: по ул. И.Сирко, 27 (замена стояков), ул. Харьковская, 44 (замена кранов), ООО «УК «ДОМКОМ-СУМЫ» в домах по ул. Супруна, 22 и ул. Супруна, 32/1 (замена кранов и установка счетчиков холодной воды).

Кроме того, работники КП «Сумитеплоенергоцентраль» утром приступили к ликвидации порыва трубы горячей воды в подвале дома по пр-ту М. Лушпы, 23 Временно отключено горячее водоснабжение в 4-6 подъездах этого дома.

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

04.04.2019 11:48

У кого из сумчан сегодня сухие краны

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать...

03.04.2019 10:36

Ночью в Ахтырке отключат воду

В связи с ремонтом на ул. Сумской в Ахтырке отключат воду....

02.04.2019 17:11

В Курском микрорайоне отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды 2 апреля....

02.04.2019 10:24

У кого в Сумах сегодня не будет воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать...

27.03.2019 15:06

Василевка в Сумах без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Василевка....

Новости

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
Вчера 11:58
Помер перший заступник голови Сумської облради Анатолій Річкаль
06.04.2019 12:12
Сумской исполком не поддержал петицию о программе замены неисправных лифтов
Сегодня 10:53
Сумами ездил «Спринтер» под управлением водителя под кайфом
Сегодня 10:39
На Сумщине увеличилась численность занятого населения
Сегодня 10:11
Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику
Сегодня 09:52
У кого в Сумах сегодня не будет воды
Сегодня 09:46
В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам
Сегодня 09:29
Сумчан зовут на субботник в центре передержки
Сегодня 08:56
Мэр Сум снова пообещал, но не сделал
Сегодня 08:40
Сумчан приглашают на «Школьную лигу смеха»
Сегодня 08:30
Сьогодні сумчанам покажуть кольори революції
Сегодня 08:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.