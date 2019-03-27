У кого в Сумах сегодня не будет воды Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям Сум о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня, 9 апреля, и будут требовать отключения водоснабжения.

Соответствующие работы ООО «УК «Комэнерго-Сумы» будет проводить в доме по ул. Ильинская, 10 (замена кранов), ООО «УК «Сумитехнобудсервис» будет проводить в домах по адресам: по ул. И.Сирко, 27 (замена стояков), ул. Харьковская, 44 (замена кранов), ООО «УК «ДОМКОМ-СУМЫ» в домах по ул. Супруна, 22 и ул. Супруна, 32/1 (замена кранов и установка счетчиков холодной воды).

Кроме того, работники КП «Сумитеплоенергоцентраль» утром приступили к ликвидации порыва трубы горячей воды в подвале дома по пр-ту М. Лушпы, 23 Временно отключено горячее водоснабжение в 4-6 подъездах этого дома.

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.