Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

Центр будет работать исключительно в режиме выдачи документов с 8:00 до 20:00.
В частности, в этот день можно будет получить следующие услуги: выдача паспорта гражданина Украины в форме ID-карты; выдача справки о месте регистрации (форма 13); выдача паспорта после вклеивания фотокарты по достижения 25-ти и 45-летнего возраста.
Кроме того, можно будет обратиться за уточнением о включении персональных данных жителей города в Государственный реестр избирателей.
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