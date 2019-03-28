Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику.

Центр будет работать исключительно в режиме выдачи документов с 8:00 до 20:00.

В частности, в этот день можно будет получить следующие услуги: выдача паспорта гражданина Украины в форме ID-карты; выдача справки о месте регистрации (форма 13); выдача паспорта после вклеивания фотокарты по достижения 25-ти и 45-летнего возраста.

Кроме того, можно будет обратиться за уточнением о включении персональных данных жителей города в Государственный реестр избирателей.