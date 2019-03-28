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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52177

Во время II тура выборов президента Украины Сумской ЦПАУ будет работать по измененному графику

В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику.

Центр будет работать исключительно в режиме выдачи документов с 8:00 до 20:00.

В частности, в этот день можно будет получить следующие услуги: выдача паспорта гражданина Украины в форме ID-карты; выдача справки о месте регистрации (форма 13); выдача паспорта после вклеивания фотокарты по достижения 25-ти и 45-летнего возраста.

Кроме того, можно будет обратиться за уточнением о включении персональных данных жителей города в Государственный реестр избирателей.

Общество Выборы Выборы президента - 2019 ЦНАП ЦПАУ
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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