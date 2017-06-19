На Сумщине увеличилась численность занятого населения

Уровень занятости составил 58,4% (в 2017 году - 57,4%). Численность безработного населения (по методологии Международной организации труда) составила 46,4 тыс. человек (в 2017 - 48,0 тыс.). Уровень безработицы составил 8,7% экономически активного населения (по 2017 - 9,1%).
В течение первого квартала 2019 года работодателями было подано информацию о запланированном массовом высвобождении 1,7 тыс. работников, что на 11% больше, чем в первом квартале 2018 года. Из общего количества предупреждений о массовом высвобождении 54% составляли работники государственного управления и обороны; 16% - работники в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи, 8% - работники перерабатывающей промышленности.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-сентябре 2017 года статус безработного в центрах занятости области получили 21...
В службе занятости идет подготовка из числа безработных работников к отопительному сезону....
Количество вакансий, а следовательно новых рабочих мест, представленных в этом году работодателями в Сумской областной службы занятости, выросло за год...
С начала 2017 между частными предпринимателями и наемными работниками расторгнуто 630 трудовых договоров (заключенных до 1 января 2015 года)....