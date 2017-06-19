Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11203

На Сумщине увеличилась численность занятого населения

Численность занятого населения в 2018 году в Сумской области составила 485,1 тыс. человек (в 2017 году - 481,4 тыс.).

Уровень занятости составил 58,4% (в 2017 году - 57,4%). Численность безработного населения (по методологии Международной организации труда) составила 46,4 тыс. человек (в 2017 - 48,0 тыс.). Уровень безработицы составил 8,7% экономически активного населения (по 2017 - 9,1%).

В течение первого квартала 2019 года работодателями было подано информацию о запланированном массовом высвобождении 1,7 тыс. работников, что на 11% больше, чем в первом квартале 2018 года. Из общего количества предупреждений о массовом высвобождении 54% составляли работники государственного управления и обороны; 16% - работники в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи, 8% - работники перерабатывающей промышленности.

Общество Безработица Занятость
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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