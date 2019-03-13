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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39158

Сумами ездил «Спринтер» под управлением водителя под кайфом

Патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения и обнаружили у него два свертка с, вероятно, наркотическим веществом.

Патрулируя Курский проспект, экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, водитель которого двигался с техническими неисправностями.

Во время проверки документов, инспекторы заметили, что 37-летний водитель имеет явные признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в медицинском учреждении, однако, только прибыв туда, отказался это сделать в присутствии двух свидетелей.

В дальнейшем стало заметно, что гражданин нервно себя ведет. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него полиэтиленовый пакет и бумажный сверток с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, а также составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ст. 121 (управление транспортным средством с техническими неисправностями) КоАП.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Под кайфом
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