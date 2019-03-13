Сумами ездил «Спринтер» под управлением водителя под кайфом Патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения и обнаружили у него два свертка с, вероятно, наркотическим веществом.

Патрулируя Курский проспект, экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, водитель которого двигался с техническими неисправностями.

Во время проверки документов, инспекторы заметили, что 37-летний водитель имеет явные признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в медицинском учреждении, однако, только прибыв туда, отказался это сделать в присутствии двух свидетелей.

В дальнейшем стало заметно, что гражданин нервно себя ведет. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него полиэтиленовый пакет и бумажный сверток с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, а также составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ст. 121 (управление транспортным средством с техническими неисправностями) КоАП.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.