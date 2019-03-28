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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53245

Сумской исполком не поддержал петицию о программе замены неисправных лифтов

Сегодня, 9 апреля, на заседании исполкома рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Давыдко Игоря Анатольевича о разработке и реализации программы поэтапной замены лифтов в г. Сумы».

Члены исполкома с подачи советника мэра Сум Виктора Волонтырца проголосовали за редакцию 2, в которой решено отказать в поддержке электронной петиции о разработке и реализации программы поэтапной замены лифтов в г. Сумы, поскольку в настоящее время решением Сумского городского совета от 25.01.17 № 1669-МР утверждена Целевая программа капитального ремонта, модернизации и диспетчеризации лифтов в городе Сумы на 2017-2019 годы, работы в соответствии с которой осуществляются в пределах финансирования, предусмотренного на соответствующий бюджетный год.

Департамент инфраструктуры города должен сообщить автору петиции о принятом решении, а также подготовить обращение в департамент финансов, экономики и инвестиций о выделении дополнительных средств из городского бюджета на капитальный ремонт, модернизацию лифтов в г. Сумы.

Что интересно, организацию выполнения решения возложили на заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александра Журбу, которого подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей в сфере осуществления контроля за надлежащим содержанием, эксплуатацией объектов жилого фонда предприятиями жилищного хозяйства, а именно содержанием ими лифтов в надлежащем состоянии. О подозрении заместителю городского головы было сообщено в уголовном производстве, в рамках которого ведется досудебное расследование смерти двухмесячного ребенка в шахте лифта многоквартирного дома по улице Супруна, 32/1.

Общество Петиция Ремонт лифтов
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