Сумчане просят продолжить маршрут троллейбуса № 3

«Пустить новые троллейбусы по маршруту № 3, с продлением его до конечной Героев Крут. Каждое утро, когда еду на работу и жду транспорт, чтобы доехать до центра от конечной 12 мкр, наблюдаю, как люди штурмуют маршрутку тройку. Мало того, что все сидячие места заняты, я сомневаюсь, что на следующих остановках в неё можно залезть.
Отсутствие постоянной связи коммунальным транспортом самого густонаселённого района с аграрным, ЦГБ, строительным колледжем, УАБД, военкоматом, областной больницей и другими необходимо устранить. Надеюсь сумчане меня поддержат, а пользующиеся маршруткой тройкой поймут», - пишет автор петиции Шевченко Сергей Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 8 апреля 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 9 апреля петицию подписали 16 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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