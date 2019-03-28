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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30205

Сумские футзалисты примут броварчан

В субботу, 13 апреля, в Сумах пройдет ответный матч ¼ финала чемпионата Украины по футзалу между «FoodCentre-СумДУ» и «Атлетиком» из Броваров.

Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 13.00. Вход свободный.

Напомним: в первой игре в гостях сумчане одержали победу 3:2, а в регулярном чемпионате сумчане дважды обыграли броварчан: 5:4 на выезде и 4:1 дома.

Спорт FoodCentre-СумДУ Анонс Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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