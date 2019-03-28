Сумские футзалисты примут броварчан В субботу, 13 апреля, в Сумах пройдет ответный матч ¼ финала чемпионата Украины по футзалу между «FoodCentre-СумДУ» и «Атлетиком» из Броваров.

Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 13.00. Вход свободный. Напомним: в первой игре в гостях сумчане одержали победу 3:2, а в регулярном чемпионате сумчане дважды обыграли броварчан: 5:4 на выезде и 4:1 дома.