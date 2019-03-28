Сумские футзалисты примут броварчан

Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 13.00. Вход свободный.
Напомним: в первой игре в гостях сумчане одержали победу 3:2, а в регулярном чемпионате сумчане дважды обыграли броварчан: 5:4 на выезде и 4:1 дома.
В воскресенье, 7 апреля, были сыграны решающие матчи чемпионата Сумской области по футзалу....
Сегодня, 7 апреля, в Ромнах прошла первая игра ¼ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
В первом матче 1/4 финала чемпионата Украины по футзаду в Первой лиги сумчане на выезде добыли важную победу....
Сегодня, 6 апреля, состоялись матчи 1/8 финала кубка города от Федерации футзала Сум....
Сегодня, 6 апреля, в Сумах прошли матчи ¼ финала чемпионата области по футзалу....