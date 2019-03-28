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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45215

Городские власти пообещали достроить дорогу на Пришибской площади

В Сумах снова пообещали достроить дорогу от Пришибской площади до ул. Прокофьева.

На этот раз обещание закреплено решением исполкома «О рассмотрении электронной петиции по осуществлению ремонта дороги от улицы Прокофьева до Пришибской площади и принятия соответствующих мер с целью решения данного вопроса».

Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, капремонт дороги запланирован на 2019 год сразу после того, как департамент инфраструктуры сделает в этом месте ливневую канализацию.

Напомним: один и тот же сумчанин артем Голобородов писал три петиции по этому поводу. Ему отвечали в 2017 году, что вопрос на рассмотрении (вероятно, забыли), в 2018-ом, - что отремонтируют, когда будут ремонтировать ул. Прокофьева. Теперь вот еще одно условие – ливневая канализация…

Общество Петиция Пришибская площадь Ремонт дорог
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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