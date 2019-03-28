Городские власти пообещали достроить дорогу на Пришибской площади

На этот раз обещание закреплено решением исполкома «О рассмотрении электронной петиции по осуществлению ремонта дороги от улицы Прокофьева до Пришибской площади и принятия соответствующих мер с целью решения данного вопроса».
Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, капремонт дороги запланирован на 2019 год сразу после того, как департамент инфраструктуры сделает в этом месте ливневую канализацию.
Напомним: один и тот же сумчанин артем Голобородов писал три петиции по этому поводу. Ему отвечали в 2017 году, что вопрос на рассмотрении (вероятно, забыли), в 2018-ом, - что отремонтируют, когда будут ремонтировать ул. Прокофьева. Теперь вот еще одно условие – ливневая канализация…
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