Городские власти пообещали достроить дорогу на Пришибской площади В Сумах снова пообещали достроить дорогу от Пришибской площади до ул. Прокофьева.

На этот раз обещание закреплено решением исполкома «О рассмотрении электронной петиции по осуществлению ремонта дороги от улицы Прокофьева до Пришибской площади и принятия соответствующих мер с целью решения данного вопроса».

Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, капремонт дороги запланирован на 2019 год сразу после того, как департамент инфраструктуры сделает в этом месте ливневую канализацию.

Напомним: один и тот же сумчанин артем Голобородов писал три петиции по этому поводу. Ему отвечали в 2017 году, что вопрос на рассмотрении (вероятно, забыли), в 2018-ом, - что отремонтируют, когда будут ремонтировать ул. Прокофьева. Теперь вот еще одно условие – ливневая канализация…