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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55209

В Сумах спасатели помогли мужчине освободить ногу из мотоблока (видео)

8 апреля в 11:57 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников полиции о необходимости оказания помощи.

В г. Сумы в частном жилом секторе на ул. П. Осипенко произошел несчастный случай. По предварительным данным, во время проведения земляных работ на огороде у мужчины 1963 г.р. нога попала в мотоблок.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Как было установлено, левая нога попала между рядами лопастей фрезы мотоблока. Работать спасателям пришлось крайне осторожно, чтобы еще больше не травмировать человека. Гидравлическими ножницами они срезали несколько лопастей, а затем уже с помощью ключей разбирали детали агрегата. Наконец пострадавшую конечность удалось высвободить.

На специальных носилках мужчины перенесли в автомобиль «скорой». Медработники отправили пострадавшего в больницу.

К операции, которая длилась около 20 минут, от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.

Общество Несчастный случай Спасатели
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