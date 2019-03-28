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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08180

Смертельное ДТП с женой прокурора: под прокуратуру Сумщины выбросили кровавые доллары

Сегодня, 9 апреля, с 10 утра родители и друзья 23-летней девушки, которую 30 марта сбила насмерть жена прокурора, пикетировали прокуратуру Сумской области.

К акции присоединился «Правый сектор», «Свобода», ветераны АТО. Под стены прокуратуры активисты положили детскую игрушку и шины, на которые высыпали сувенирные доллары и вылили жидкость, похожую на кровь, пишет sumy.today.

Родители погибшей девушки требуют объективного расследования трагедии. Напомним: ДТП произошло 11 дней назад. Инна Вакула, управляя автомобилем Toyota RAV4, около 19:00 на автодороге «Сумы-Полтава» сбила насмерть 23-летнюю Марину Чешко. Подозрение водителю до сих пор не объявлено. Более того, уголовное производство расследовали в Ахтырке, где отец водительницы - Виктор Сугак - имеет значительное влияние. Сейчас он является депутатом Ахтырского райсовета, а в прошлом возглавлял Ахтырскую райгосадминистрацию. Он является владельцем пяти предприятий. Мужчина водительницы - Сергей Вакула - занимает должность начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера прокуратуры Сумской области. Кроме того, он является одним из «главных латифундистов» органов прокуратуры Сумской, имея в пользовании более 100 гектаров земли.

По словам родителей погибшей девушки, они требуют справедливого наказания для водительницы. Кроме этого, их адвокат Андрей Петухов отметил, что прокуратура Сумской области направила в Генеральную прокуратуру ходатайство об определении подследственности за другой областью только вчера, после официального заявления о проведении сегодня пикета. До этого в течение 10 дней никакие действия по расследованию не проводились, никаких комментариев или объяснений родители не получали, а где находится водитель вообще не известно.

К митингующим и журналистам вышла пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, которая сообщила, что официальная позиция прокуратуры по этому поводу была ею обнародована вчера, и никто из руководства прокуратуры к митингующим не выйдет. Она предложила создать инициативную группу до 5 человек и зайти к заместителю прокурора области. Митингующие отказались, ссылаясь на то, что это прокурор должен выйти к людям, а не они идти к нему.

Право Инна Вакула Смертельное ДТП
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