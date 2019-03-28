Сумские пограничники нашли у россиянина старинные монеты В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина обнаружили старинные монеты.

Сегодня, 9 апреля, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками Фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет конца XIX - начала ХХ веков.

Во время осмотра автомобиля марки «ВАЗ» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в сумочке, которая обычно используется как автомобильная аптечка, среди прочего обнаружил две старинные монеты: «2 копейки» 1893 г.в. и «Один полтинник» 1925 г.в.

Сейчас обнаруженные монеты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы, сообщает госпогранслужба.