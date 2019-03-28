На Сумщине, укрощая возгорание сухостоя, пожарные спасли хлебную базу и жилой сектор 8 апреля в 13:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сухой растительности на открытой территории в с. Кирикивка Великописаревского района.

На тушение направили дежурный караул 36-го государственного пожарно-спасательного поста. Использовав на тушение 5 т воды, в 16:00 возгорание, которое грозило распространиться на значительную площадь, ликвидировали.

В этот же день в Белопольском районе в 16:18 спасатели были вызваны на ул. Центральная г. Ворожба. Как было установлено, загорелась сухая трава. Порывами ветра огонь быстро распространялся. Возникла угроза перекидывания пожара на территорию и непосредственно складские помещения местной хлебной базы. На тушение привлекли отделения 41-го государственного пожарно-спасательного поста из города и 20-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, а также пожарную команду данного предприятия. Совместными усилиями в 16:36 пожарным удалось предотвратить опасность и остановить пламя, которое уже подступило к забору базы. В 16:55 пожар был ликвидирован.

А уже в 22:22 поступила информация о возгорании сухостоя в пригороде Сум в с. Анновка. Огонь угрожал распространиться на частный жилой сектор, здания которого находились лишь в 50 м. От места пожара. Силами двух отделений 1-й государственной пожарно-спасательной части в 23:07 спасатели прекратили продвижение огня и в 23:58 возгорание ликвидировали.

Всего на тушение данных пожаров от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 17 человек личного состава на 5 единицах техники.

По предварительным выводам специалистов, все возгорания привело неосторожное обращение с огнем. Спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и не сжигать сухостой, а при обнаружении возгорания в лесах, посадках, на открытых территориях немедленно звонить на линию экстренного вызова «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.