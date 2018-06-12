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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43244

Щепкінці перемогли у міжнародному фестивалі

Вистава Сумського театру ім. Щепкіна перемогла в номінації міжнародного фестивалю.

За підсумками міжнародного театрального фестивалю камерних вистав AndriyivskyFest.UkrainianFormat 2018–2019 у номінації «За краще сценографічне рішення» перемогла Алія Меженіна (вистава «Відключені», режисер Антон Меженін).

Крім того, «За кращу драматичну виставу» приз отримала вистава «Звірячі історії» Театру 19 (м. Харків), режисер Ігор Ладенко, який є уродженцем Сум.

Дипломи переможці отримають 23 червня під час закриття міжнародної програми фестивалю, в якій візьме участь як раз вистава Ігоря Ладенка.

Досуг Алия Маженина Игорь Ладенко Театр Театр Щепкина
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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