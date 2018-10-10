Сумские тхеквондисты отличились в Харькове На выходных в Харькове проходила серия турниров Всеукраинского Гран-при «АТАКА» по тхеквондо.

В соревнованиях принимали участие спортсмены сумских клубов «Звезды Олимпа» (тренер Александр Хоменко) и «Десятка» (Михаил Турута). Среди «олимпийцев» победителями в своих категориях стали: Варвара Нефёдова, Виктория Черевань, Елизавета Черевань, Максим Белаш и Назар Хомутинник. Второе место у Алисы Павленко. У «Десятки» - две медали: «золото» у Валерии Дегтярёвой, «бронза» - у Полины Лунники. Среди 65 тренеров Александр Хоменко занял 3-е место.