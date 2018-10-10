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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18196

Сумские тхеквондисты отличились в Харькове

На выходных в Харькове проходила серия турниров Всеукраинского Гран-при «АТАКА» по тхеквондо.

В соревнованиях принимали участие спортсмены сумских клубов «Звезды Олимпа» (тренер Александр Хоменко) и «Десятка» (Михаил Турута).

Среди «олимпийцев» победителями в своих категориях стали: Варвара Нефёдова, Виктория Черевань, Елизавета Черевань, Максим Белаш и Назар Хомутинник. Второе место у Алисы Павленко.

У «Десятки» - две медали: «золото» у Валерии Дегтярёвой, «бронза» - у Полины Лунники.

Среди 65 тренеров Александр Хоменко занял 3-е место.

Спорт Тхеквондо
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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