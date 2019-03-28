Сумские команды сыграли в Кубке героев АТО На выходных прошли игры 2-го тура «Кубка героев АТО» в северном дивизионе.

Сумской «Ураган» дома проиграл лидерам дивизиона из Ирпени 0:4, а ФК «Ромен» доба сыграл вничью с «побратимами» 1:1, сообщает сайт ФФС.

Все результаты:

ФК «Барс» 1:1 «Президентский Полк» ВСУ

«Ураган» 0:1 «Ирпень АТО»

ФК «Ромен» 1:1 «Побратим»

«Купол 95» 0:0 «Старт» ВСУ

«Десна» ВСУ - «Арсенал» - перенесено

В турнирной таблице лидирует «Ирпень АТО» - 6 очков, по 4 – у ФК «Барс» и «Президентский Полк» ВСУ, дальше «Ураган» - 3. У роменчан 1 очко и 8-ое место.