Сумские команды сыграли в Кубке героев АТО

Сумской «Ураган» дома проиграл лидерам дивизиона из Ирпени 0:4, а ФК «Ромен» доба сыграл вничью с «побратимами» 1:1, сообщает сайт ФФС.
Все результаты:
ФК «Барс» 1:1 «Президентский Полк» ВСУ
«Ураган» 0:1 «Ирпень АТО»
ФК «Ромен» 1:1 «Побратим»
«Купол 95» 0:0 «Старт» ВСУ
«Десна» ВСУ - «Арсенал» - перенесено
В турнирной таблице лидирует «Ирпень АТО» - 6 очков, по 4 – у ФК «Барс» и «Президентский Полк» ВСУ, дальше «Ураган» - 3. У роменчан 1 очко и 8-ое место.
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