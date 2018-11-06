Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины

В возрастной категории до 13 и 15 лет сумские «Вороны» заняли третьи места, выиграв бронзовые медали. А взрослые игроки заняли четвертое место.
Младшие в полуфинале проиграли столичным «Хаски» 3:8, а в игре за бронзу были сильнее ФБК «Тернополь» 6:5 (бул.).
Старшие в полуфинале проиграли 2:4 «Feraless» (Ровно), а в матче за бронзу обыграли мелитопольскую «Легенду» 6:2.
Взрослые «Вороны» проиграли в полуфинале винницкому «Маяку» 5:7, а в матче за 3-е место – киевским «Хаски» 5:11.
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