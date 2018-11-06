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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1839

Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины

6-7 апреля в Борисполе прошли игры плей-офф чемпионата Украины по флорболу.

В возрастной категории до 13 и 15 лет сумские «Вороны» заняли третьи места, выиграв бронзовые медали. А взрослые игроки заняли четвертое место.

Младшие в полуфинале проиграли столичным «Хаски» 3:8, а в игре за бронзу были сильнее ФБК «Тернополь» 6:5 (бул.).

Старшие в полуфинале проиграли 2:4 «Feraless» (Ровно), а в матче за бронзу обыграли мелитопольскую «Легенду» 6:2.

Взрослые «Вороны» проиграли в полуфинале винницкому «Маяку» 5:7, а в матче за 3-е место – киевским «Хаски» 5:11.

Спорт Вороны Флорбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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