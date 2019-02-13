Сумские нацгвардейцы потренировались в колонии Сумская исправительная колонии № 116 сотрудничает с Национальной гвардией Украины.

Сегодня, 9 апреля, на базе государственного учреждения «Сумская исправительная колония (№116)» в присутствии представителя Северо-Восточного межрегионального управления Владимира Карпенко, была проведена совместная тренировка сводного отряда групп быстрого реагирования в Сумской области и воинской части 3051 Национальной гвардии Украины по действиям в случае возникновения группового неповиновения.

Перед проведением тренировки была проведена проверка готовности личного состава и материальной базы к занятиям. Разъяснено личному составу причины возникновения группового неповиновения и массовых беспорядков, а также условий, обеспечивающих успех в их ликвидации. Сосредоточено внимание на порядок проведения операции по ликвидации массовых беспорядков, элементах боевого порядка при проведении операции (группы блокирования, изъятия, конвоирования, охраны и резерва) и отмечена необходимость умения действовать в составе групп и различных элементов боевого порядка при проведении подобных операций. Далее прошла практическая часть занятий, на которой совместно отработаны действия по сигналу «Буря-1».

Тренировка прошли успешно, сводный отряд групп быстрого реагирования в Сумской области и воинской части 3051 Национальной гвардии Украины показали хороший результат и доказали свою готовность действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает управления исполнения наказаний.