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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07454

В Сумской ЦРБ раздавали выговоры по жалобе пациентки, которую выставили за дверь

По результатам жалобы пациентки о непредоставлении медицинской помощи в Сумской ЦРКБ проведено заседание комиссии с участием специалистов департамента здравоохранения Сумской ОГА.

Выводы работы комиссии: выявлено грубое нарушение протокола лечения и медицинской этики; семейный врач, врач-терапевт и врач-инфекционист получают выговор.

Руководство Сумской ЦРКБ и Департамента здравоохранения Сумской ОГА приносят свои извинения и искренне сочувствуют пострадавшим. А также благодарят Елену Роенко за своевременное информирование руководства о нарушениях.

Справка 1. Выговор исключает премирования и др. дополнительные начисления к зарплате на срок 1 год. Третий выговор означает увольнение.

Справка 2. Сумская ЦРКБ (как и другие медицинские учреждения Сум) работает в карантинном режиме из-за угрозы распространения кори. Это означает уменьшение до минимума количества плановых больных (кроме ургентных), усиленный режим изоляции, запрет на проход посетителей в палату и др.

P.S. Разумеется, никакой карантинный режим не оправдывает отказ в предоставлении медицинской помощи - в этом случае, из-за транспортировки в другую больницу, имеющей отдельное инфекционное отделение, говорится в сообщении на странице в Фейсбуке Сумской ЦРБ.

Общество Сумская ЦРБ
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