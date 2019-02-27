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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10135

Травматический пистолет и патроны обнаружили таможенники Сумщины

Сумские таможенники предотвратили незаконное перемещение травматического оружия и боеприпасов к нему, принадлежащие гражданину Украины, который направлялся в Российскую Федерацию.

На таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни ГФС в направлении «выезд из Украины» заехал легковой автомобиль под управлением украинца. Для происхождения таможенного контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор», то есть заявил о том, что у него отсутствуют товары, запрещенные или ограниченные для перемещения через границу. Во время осмотра транспортного средства таможенники обнаружили устройство отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия «Вий 9 мм», а также 5 патронов к нему.

Данное устройство ограничено к перемещению соответственно п.п. 1.3,2.1,2.3.3,8.1,8.12 Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического и холодного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и указанных патронов, а также боеприпасов к оружию и взрывчатых материалов, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Украины от 21 августа 1998 года N 622.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ст.471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», оружие и патроны изъяты и переданы для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Таможня
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