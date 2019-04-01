ІІ тур виборів Президента: як повторно змінити місце голосування?

Громадяни, які мають намір голосувати не за місцем реєстрації повинні повторити процедуру зміни місця голосування. В рамках Всеукраїнської правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!» юстиція Сумщини інформує виборців щодо зазначеної процедури. Так, для зміни місця голосування до 15 квітня 2019 року (включно) українці повинні звернутися до органу Державного реєстру виборців:
Подати письмову заяву про тимчасову зміну місця голосування (зразок заяви за посиланням –http://bit.do/zrazok).
До 18 квітня 2019 року громадяни можуть змінити місце голосування або внести (змінити) інформацію про себе до списку виборців шляхом подання адміністративного позову про уточнення списку виборців до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці.
Документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування:
Важливо! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на окупованій території Донецької й Луганської областей та Автономної Республіки Крим, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування, повідомляє управління юстиції в Сумській області.
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