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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38250

На Сумщине по подозрению в организации наркопритона задержан ахтырчанин

Ахтырской местной прокуратурой сегодня, 9 апреля, сообщено о подозрении 53-летнему жителю г. Ахтырка, который организовал у себя в квартире наркопритон.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (организация и содержание места для изготовления и употребления наркотических средств, совершенное повторно) УК Украины.

В ходе следствия сотрудниками Ахтырского отдела полиции установлено, что местный житель, который до этого уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей во время незаконного оборота наркотических средств, понимая противоправность своих действий, систематически предоставлял свою квартиру знакомым для изготовления и употребления наркотического средства опий ацетилированный.

«В понедельник, 8 апреля, владелец квартиры был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Во время обыска в квартире задержанного изъято оборудование для изготовления наркотиков и необходимые ингредиенты.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырка Наркопритон
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