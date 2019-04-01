Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины Только за последние четыре дня за счет доверчивых жителей с Ямпольщины, Конотопа, Ахтырки злоумышленникам удалось положить в свои карманы почти 30 тысяч гривен.

В Ахтырский отдел полиции обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что обменяла настоящие 2500 гривен на сувенирные купюры. Прибыв на место происшествия, полицейские действительно обнаружили пять сувенирных открыток с маркировкой 500 гривен на каждой. Во время общения с потерпевшей, они выяснили, что та живет в доме на несколько семей, одна в своей квартире. Когда услышала стук в дверь, решила, что это пришли соседи. Открыла и увидела неизвестного, который сообщил, что в рамках так называемой «денежной реформы», проводит обмен старых купюр на новые и предложил свои услуги по обмену денег. На что доверчивая женщина согласилась. «Обменяв» 2500 гривен, тот быстро покинул дом. Обнаружила потерпевшая обман, когда в магазине начала рассчитываться за товар. Купюры оказались сувенирными.

В Конотопе злоумышленники действовали по другой известной схеме «ваш сын в полиции». Позвонив 81-летнему мужчине, они сообщили, что деньги нужны на якобы лечение пострадавшего, которого избил его сын. Находясь в состоянии шока и желая помочь родному человеку, мужчина потерял 3000 гривен.

В том же Конотопе 80-летняя пенсионерка перечислила на счет злоумышленников 6000 гривен. Злоумышленник представился сыном ее племянницы и попросил денег в долг для решения собственных проблем.

А вот в Ямпольском районе 44-летний мужчина пострадал от рук интернет-мошенников. Необходимость заработать денег на жизнь, подтолкнуло мужчину на оформление документов для трудоустройства, через Интернет. Но вместо рабочего места мучжина получил онлайн-кредит, за который ему необходимо оплатить 17 тысяч гривен.

По всем случаям мошенничества в полиции отрыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные меры, направленные на поиск и установление личности неизвестных злоумышленников.

В полиции еще раз предостерегают граждан не быть слишком доверчивыми в общении с незнакомцами. Проявлять внимательность и осторожность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.