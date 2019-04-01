Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46141

Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины

Только за последние четыре дня за счет доверчивых жителей с Ямпольщины, Конотопа, Ахтырки злоумышленникам удалось положить в свои карманы почти 30 тысяч гривен.

В Ахтырский отдел полиции обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что обменяла настоящие 2500 гривен на сувенирные купюры. Прибыв на место происшествия, полицейские действительно обнаружили пять сувенирных открыток с маркировкой 500 гривен на каждой. Во время общения с потерпевшей, они выяснили, что та живет в доме на несколько семей, одна в своей квартире. Когда услышала стук в дверь, решила, что это пришли соседи. Открыла и увидела неизвестного, который сообщил, что в рамках так называемой «денежной реформы», проводит обмен старых купюр на новые и предложил свои услуги по обмену денег. На что доверчивая женщина согласилась. «Обменяв» 2500 гривен, тот быстро покинул дом. Обнаружила потерпевшая обман, когда в магазине начала рассчитываться за товар. Купюры оказались сувенирными.

В Конотопе злоумышленники действовали по другой известной схеме «ваш сын в полиции». Позвонив 81-летнему мужчине, они сообщили, что деньги нужны на якобы лечение пострадавшего, которого избил его сын. Находясь в состоянии шока и желая помочь родному человеку, мужчина потерял 3000 гривен.

В том же Конотопе 80-летняя пенсионерка перечислила на счет злоумышленников 6000 гривен. Злоумышленник представился сыном ее племянницы и попросил денег в долг для решения собственных проблем.

А вот в Ямпольском районе 44-летний мужчина пострадал от рук интернет-мошенников. Необходимость заработать денег на жизнь, подтолкнуло мужчину на оформление документов для трудоустройства, через Интернет. Но вместо рабочего места мучжина получил онлайн-кредит, за который ему необходимо оплатить 17 тысяч гривен.

По всем случаям мошенничества в полиции отрыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные меры, направленные на поиск и установление личности неизвестных злоумышленников.

В полиции еще раз предостерегают граждан не быть слишком доверчивыми в общении с незнакомцами. Проявлять внимательность и осторожность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Вчера 15:46

В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок на десятки тысяч гривен

Злоумышленники, воспользовавшись уже не раз проверенной преступной схемой, добились того, что заставили двух пожилых женщин из Сум собственноручно отдать им...

04.04.2019 15:18

Жительница Шостки перечислила псевдобанкирам 9000 гривен кредитных денег

Представившись в телефонном разговоре работниками службы безопасности банка, злоумышленники напугали 26-летнюю жительницу Шостки попыткой несанкционированного снятия с ее кредитки денег....

02.04.2019 14:08

Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки почти 70 тыс. гривен

Чтобы обогатиться, злоумышленники, используя известную мошенническую схему с «внуком», который якобы совершил автоаварию, добились того, что заставили 85-летнюю сумчанку отдать...

02.04.2019 11:36

На Сумщине будут судить переселенку за мошенничество

В Белопольский районный суд поступило уголовное производство в отношении женщины, обвиняемой по части 1 статьи 190 УК Украины (завладение чужим...

01.04.2019 08:46

На Сумщине фейковый банкир обманул женщину на 13 тысяч гривен

Злоумышленник, представившись по телефону представителем банка, выведал у женщины конфиденциальную информацию, и похитил с банковского счета все ее деньги....

Новости

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
Вчера 11:58
Сумчанам презентували «Кольори революції»
Сегодня 17:57
Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины
Сегодня 17:46
Глуховчане штурмовали горсовет из-за массового увольнения хирургов ЦРБ (фото)
Сегодня 17:42
У міській галереї презентували «Сумську весну»
Сегодня 17:36
В Шостке служебный пес случайно нашел наркотики
Сегодня 17:26
На дороги Сумщины потратят на 25% больше
Сегодня 17:06
В Сумской ОГА прогнозируют техногенную катастрофу в Сумах
Сегодня 16:53
На Сумщине по подозрению в организации наркопритона задержан ахтырчанин
Сегодня 16:38
В Сумской ЦРБ раздавали выговоры по жалобе пациентки, которую выставили за дверь
Сегодня 16:07
Сумские нацгвардейцы потренировались в колонии
Сегодня 15:29
Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 15:18
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.