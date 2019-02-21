В Сумской ОГА прогнозируют техногенную катастрофу в Сумах

Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов, заслушав в ходе аппаратного совещания начальника управления Гоструда в Сумской области Юрия Семенога о беспорядке в сфере лифтового хозяйства в Сумах, подчеркнул, что этот вопрос областная власть будет поднимать перед правоохранителями.
«Мы получили распоряжение премьер-министра о необходимости проведения внеплановых проверок предприятий в сфере обслуживания лифтового хозяйства в течение 2019 года, - рассказал Юрий Семеног. - Это распоряжение издано на наше обращение к правительству, такие проверки будут проводиться не только на Сумщине, но и по всей Украине. Поэтому мы теперь имеем законное основание прийти к каждой обслуживающей организации и проверить ее деятельность».
Юрий Семеног сообщил, что управлением было аннулировано разрешение на обслуживание лифтового хозяйства предприятию «Горсумылифт», работников которого обвиняют в трагедии, в результате которой в лифте погиб ребенок. Сейчас предприятие оспаривает это решение в суде, а городская власть игнорирует необходимость перезаключения договоров на обслуживание лифтов коммунального жилого фонда с другими предприятиями.
«Большинство из здесь присутствующих проживает в Сумах, наши семьи постоянно пользуются лифтами, - отметил Вадим Акперов. - И мне вообще не понятно, почему после такой трагедии до сих пор никто не понес наказания. Похоже, что ни трагедии, ни запреты не могут заставить городскую власть все же что-то сделать с этими лифтами и наказать виновных. Если и после таких трагедий не реагировать, не заниматься ни ремонтом лифтов, ни отоплением, ни схемам теплоснабжения, то завтра город Сумы может накрыть техногенная катастрофа. Этот вопрос мы будем поднимать перед правоохранителями».
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