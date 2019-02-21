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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53451

В Сумской ОГА прогнозируют техногенную катастрофу в Сумах

Областная власть обращается с категорическим требованием ко всем причастным навести порядок в лифтовом хозяйстве города Сумы.

Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов, заслушав в ходе аппаратного совещания начальника управления Гоструда в Сумской области Юрия Семенога о беспорядке в сфере лифтового хозяйства в Сумах, подчеркнул, что этот вопрос областная власть будет поднимать перед правоохранителями.

«Мы получили распоряжение премьер-министра о необходимости проведения внеплановых проверок предприятий в сфере обслуживания лифтового хозяйства в течение 2019 года, - рассказал Юрий Семеног. - Это распоряжение издано на наше обращение к правительству, такие проверки будут проводиться не только на Сумщине, но и по всей Украине. Поэтому мы теперь имеем законное основание прийти к каждой обслуживающей организации и проверить ее деятельность».

Юрий Семеног сообщил, что управлением было аннулировано разрешение на обслуживание лифтового хозяйства предприятию «Горсумылифт», работников которого обвиняют в трагедии, в результате которой в лифте погиб ребенок. Сейчас предприятие оспаривает это решение в суде, а городская власть игнорирует необходимость перезаключения договоров на обслуживание лифтов коммунального жилого фонда с другими предприятиями.

«Большинство из здесь присутствующих проживает в Сумах, наши семьи постоянно пользуются лифтами, - отметил Вадим Акперов. - И мне вообще не понятно, почему после такой трагедии до сих пор никто не понес наказания. Похоже, что ни трагедии, ни запреты не могут заставить городскую власть все же что-то сделать с этими лифтами и наказать виновных. Если и после таких трагедий не реагировать, не заниматься ни ремонтом лифтов, ни отоплением, ни схемам теплоснабжения, то завтра город Сумы может накрыть техногенная катастрофа. Этот вопрос мы будем поднимать перед правоохранителями».

Общество Ремонт лифтов
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