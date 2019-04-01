На дороги Сумщины потратят на 25% больше На 25% больше средств в этом году предусмотрено из госбюджета для ремонта дорог местного значения на Сумщине.

Об этом во время аппаратного совещания первому замглавы Сумской облгосадминистрации Вадиму Акперову сообщил начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко.

«На 2019 год субвенции из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Сумской области предусмотрено 573 миллионов гривен на дороги местного значения, что на 25% больше, чем в прошлом году, - отметил он. - Управлением инфраструктуры подготовлен перечень объектов ремонта автомобильных дорог местного значения, а также перечень улиц коммунальной собственности в населенных пунктах области. Всего, согласно законодательству, до 20% от этой суммы, могут быть предусмотрены на ремонт улиц в населенных пунктах, и мы эти средства предусмотрели».

В этом году, по словам Владимира Дудченко, запланирован ремонт 39 автомобильных дорог местного значения и 52 улицы в населенных пунктах Сумщины. Сейчас этот перечень находится в Укравтодоре и после подписания руководством будет направлен на согласование в Верховную Раду Украины.