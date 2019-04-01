На дороги Сумщины потратят на 25% больше

Об этом во время аппаратного совещания первому замглавы Сумской облгосадминистрации Вадиму Акперову сообщил начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко.
«На 2019 год субвенции из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Сумской области предусмотрено 573 миллионов гривен на дороги местного значения, что на 25% больше, чем в прошлом году, - отметил он. - Управлением инфраструктуры подготовлен перечень объектов ремонта автомобильных дорог местного значения, а также перечень улиц коммунальной собственности в населенных пунктах области. Всего, согласно законодательству, до 20% от этой суммы, могут быть предусмотрены на ремонт улиц в населенных пунктах, и мы эти средства предусмотрели».
В этом году, по словам Владимира Дудченко, запланирован ремонт 39 автомобильных дорог местного значения и 52 улицы в населенных пунктах Сумщины. Сейчас этот перечень находится в Укравтодоре и после подписания руководством будет направлен на согласование в Верховную Раду Украины.
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