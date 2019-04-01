Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06186

На дороги Сумщины потратят на 25% больше

На 25% больше средств в этом году предусмотрено из госбюджета для ремонта дорог местного значения на Сумщине.

Об этом во время аппаратного совещания первому замглавы Сумской облгосадминистрации Вадиму Акперову сообщил начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко.

«На 2019 год субвенции из государственного бюджета на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Сумской области предусмотрено 573 миллионов гривен на дороги местного значения, что на 25% больше, чем в прошлом году, - отметил он. - Управлением инфраструктуры подготовлен перечень объектов ремонта автомобильных дорог местного значения, а также перечень улиц коммунальной собственности в населенных пунктах области. Всего, согласно законодательству, до 20% от этой суммы, могут быть предусмотрены на ремонт улиц в населенных пунктах, и мы эти средства предусмотрели».

В этом году, по словам Владимира Дудченко, запланирован ремонт 39 автомобильных дорог местного значения и 52 улицы в населенных пунктах Сумщины. Сейчас этот перечень находится в Укравтодоре и после подписания руководством будет направлен на согласование в Верховную Раду Украины.

Общество Ремонт дорог
view counter

По тематике

Сегодня 12:01

На Сумщине на ремонте дороги украли 880 тысяч

Сообщено о подозрении директору частного предприятия, который присвоил 880 тыс. грн при ремонте дорог....

Сегодня 11:45

Городские власти пообещали достроить дорогу на Пришибской площади

В Сумах снова пообещали достроить дорогу от Пришибской площади до ул. Прокофьева....

Стартовал ремонт дороги Шостка-Глухов
04.04.2019 12:43

Стартовал ремонт дороги Шостка-Глухов

3 апреля начались ремонтные работы на участке дороги Шостка-Глухов, которая была построена порядка 30 лет назад и уже давно нуждалась...

В Сумах начали ремонтировать дорогу у «МакДональдса»
04.04.2019 09:53

В Сумах начали ремонтировать дорогу у «МакДональдса»

Работники КП «Дорремстрой» начали ремонт дорожного полотна на Покровской площади в районе остановок у «МакДональдса»....

До сумского департамента соцзащиты невозможно доехать
03.04.2019 10:04

До сумского департамента соцзащиты невозможно доехать

Дорога, ведущая к админзданию Сумской мэрии на ул. Харьковская, 35 не выдерживает никакой критики....

Новости

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
Вчера 11:58
Глуховчане штурмовали горсовет из-за массового увольнения хирургов ЦРБ (фото)
Сегодня 17:42
У міській галереї презентували «Сумську весну»
Сегодня 17:36
В Шостке служебный пес случайно нашел наркотики
Сегодня 17:26
На дороги Сумщины потратят на 25% больше
Сегодня 17:06
В Сумской ОГА прогнозируют техногенную катастрофу в Сумах
Сегодня 16:53
На Сумщине по подозрению в организации наркопритона задержан ахтырчанин
Сегодня 16:38
В Сумской ЦРБ раздавали выговоры по жалобе пациентки, которую выставили за дверь
Сегодня 16:07
Сумские нацгвардейцы потренировались в колонии
Сегодня 15:29
Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 15:18
Сумские команды сыграли в Кубке героев АТО
Сегодня 14:50
Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
Сегодня 14:18
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.