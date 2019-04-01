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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4314

На Сумщине пьянка закончилась кражей

В Путивле компания друзей отдыхала за рюмкой водки. «Результатом» дружеских посиделок, стала кража мобильного телефона у одного из отдыхающих.

В дежурную часть Путивльского отделения полиции обратился 25-летний житель с. Новая Слобода Путивльского района и сообщил, что у него похитили мобильный телефон. Он рассказал, что приехал в Путивль по делам, когда встретил знакомых. Время коротали за рюмкой и разговорами. Мобильный телефон поставил подзарядить, а уже через некоторое время обнаружил его исчезновение. Сначала искал сам, но неудачно. Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники уголовного розыска вычислили вора. Им оказался 20-летний приятель заявителя, с которым как раз тот и отдыхал в день кражи. Юноша во всем признался, мол, сначала взял телефон позвонить и вышел на улицу, а поскольку уже опьянел, то пошел с ним домой. Утром, найдя чужой мобильный в кармане, решил его не возвращать, а продать своему знакомому. Полицейские изъяли мобильный телефон и вернули владельцу.

А в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Дело уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Путивль
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