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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26187

В Шостке служебный пес случайно нашел наркотики

Пес Рэй был задействован для поиска грабителя. Неожиданно он повел полицейских к заброшенному зданию. Там прятался человек, в карманах которого нашли наркотики.

Когда в полицию с местного рынка поступило сообщение о совершенном ограблении, на место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции и кинолог с собакой.

При поиске злоумышленника, служебный пес привел правоохранителей к полуразрушенному зданию в центре города. Там они увидели мужчину, который явно хотел избежать встречи с полицейскими.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него шприц, наполненный наркотической жидкостью. Для дачи объяснений мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался 41-летний житель Черниговской области, который приехал в город к знакомым. Он утверждает, что является наркозависимым, поэтому наркотиком хотел воспользоваться сам.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Шостка
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