У міській галереї презентували «Сумську весну» 9 квітня у стінах Сумської міської галереї відбулася презентація Всеукраїнського мистецького пленеру «Сумська весна».

Проведення пленеру ініціював відомий художник Ігор Василевський і Сумська обласна організація Національної спілки художників України.

"Художнє мистецтво, - і це стверджує "Сумська весна", - об'єднує, творче спілкування сприяє народженню нових ідей. А природа Сумщини надихає, грає новими барвами. У кожного своїми, а значить - неповторними" - говорять організатори.

Учасниками пленеру стали: Василевський Ігор (Суми), Гапоченко Іван (Суми), Гарбуз Володимир (Київ), Грей Ігор (Шостка), Криушин Олександр (Харків), Коваленко Сергій (Київ), Кривенко Сергій (Харків), Шандор Олександр (Виноградів, Закарпаття).

"Сумська весна" проходитиме на Путивльщині з 9 по 25 квітня. За результатами заходу художники організовують виставку створених робіт.

Побачити роботи деяких учасників можна вже від завтра у галереї., повідомляє агенція промоції «Суми».