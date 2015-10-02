У міській галереї презентували «Сумську весну»

Проведення пленеру ініціював відомий художник Ігор Василевський і Сумська обласна організація Національної спілки художників України.
"Художнє мистецтво, - і це стверджує "Сумська весна", - об'єднує, творче спілкування сприяє народженню нових ідей. А природа Сумщини надихає, грає новими барвами. У кожного своїми, а значить - неповторними" - говорять організатори.
Учасниками пленеру стали: Василевський Ігор (Суми), Гапоченко Іван (Суми), Гарбуз Володимир (Київ), Грей Ігор (Шостка), Криушин Олександр (Харків), Коваленко Сергій (Київ), Кривенко Сергій (Харків), Шандор Олександр (Виноградів, Закарпаття).
"Сумська весна" проходитиме на Путивльщині з 9 по 25 квітня. За результатами заходу художники організовують виставку створених робіт.
Побачити роботи деяких учасників можна вже від завтра у галереї., повідомляє агенція промоції «Суми».
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