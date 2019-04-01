Сумчанам презентували «Кольори революції» Цікаву історичну експозицію сьогодні, 9 квітня, відкрили в міській галереї.

«Кольори революції» - це виставка, присвячена Українській революції 1917-1921 років. В її основі – матеріали, зібрані істориком і колекціонером Миколою Михайліченком.

«Цю революцію ми часто сприймаємо у чорно-білих кольорах. Не помічаючи напівтонів. Не пробачаючи своїм предкам помилок і хибних ідей. Так, можливо, вони помилялися. Але ж вони не знали, що буде у майбутньому... Тож запрошую на виставку. Її мета - спробувати побачити, якими були наші прадіди. З їх мріями, ідеями та ілюзіями» - зазначає колекціонер.

Під час відкриття Микола Михайліченко провів коротку екскурсію виставковими експонатами та розповів історії їх появи у колекції. Для усіх бажаючих, в рамках проведення виставки, відбудуться дві історичні тематичні лекції. Деталі згодом у наших анонсах!

Організатори виставки висловлюють щиру вдячність Олегу Корнієнку, Дмитру Євдокимчику, Владиславу Куценку, Дмитру Адаменку, Сергію Перепічці, Валерію Ленченкову, Дмитру Кудінову та Сергію Гуцану за допомогу у підборі та атрибуції експонатів, представлених у експозиції.

Виставка триватиме до 21 квітня.

Вхід вільний, повідомляє агенція промоції «Суми».