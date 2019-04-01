Глуховчане штурмовали горсовет из-за массового увольнения хирургов ЦРБ (фото) Возмущенные массовым увольнением хирургов и недопущением к конкурсу на должность главврача райбольницы двух претендентов жители Глухова вместе с депутатами штурмовали горсовет.

Об этом пишет газета «Неделя».

На требование собравшихся пригласить мэра Глухова Терещенко, секретарь горсовета Демишева сказала, что его нет, и не смогла объяснить, где он.

Люди начали требовать импичмент мэру, поскольку его нет на работе длительное время. Несмотря на протест, заседание конкурсной комиссии все же решили начать. Депутаты приняли участие в нем, чтобы задать вопросы по отстранению от конкурса двух врачей и законности комиссии в целом.

Члены конкурсной комиссии не смогли объяснить причину недопущения, а председатель комиссии Павленко, сказал, что не может разглашать эту информацию. Ожидавшие в зале заседаний горсовета люди потребовали пригласить председателя конкурсной комиссии, чтобы он объяснил причину недопущения врачей к конкурсу.

После отказа Павленко выйти к людям, депутаты привели его силой.

Возмущенные его поведением активисты под крики «Ганьба» и «Вон из города» облили водой и в сопровождении полиции он покинул зал. Несмотря на активне протесты, Павленко попытался провести конкурс: члены комиссии были закрыты и.о. замгородского главы Зеленским у него в кабинете с целью, чтобы конкурсная комиссия не разошлась. Секретарь городского совета Демишева, проигнорировав предложение депутатов прекратить заседание конкурсной комиссии до обсуждения этого вопроса с представителями районов и громад, отказалась это сделать.На момент выхода новости комиссия находилась в горсовете. О принятом решении ничего не сообщалось.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, состоялось первое заседание комиссии по назначению главврача Глуховской центральной районной больницы. Для участия в конкурсе подавали документы три человека: Горбасев Виталий Владимирович, Носков Сергей Владимирович, Кияшко Анатолий Иванович.

Первых двух не допустили к участию в конкурсе. В четверг, 4 апреля, три хирурга Глуховской ЦРБ уволились из-за хамского отношения в.о. главврача Кияшко, давлений и угроз с его стороны, отказа в выплатах стимулирующих надбавок. В хирургическом отделении Глуховской ЦРБ остается только один хирург.

Как сообщалось ранее, распоряжением Кабмина от 16 января 2019 года принято решение о создании шести, а не 4 госпитальных округов в Сумской области.

Комментируя решение Правительства, народный депутат Андрей Деркач отметил: «Два года мы призывали Кабмин и Премьер-министра прислушаться к реальным доводам. И здравый смысл победил!» В комментарии «Недели» бывший главных врач Глуховской центральной больницы Виталий Горбасьов напомнил, что обращение в Кабмин с просьбой создать шесть госпитальных округов не подписал только мэр Глухова Мишель Терещенко.