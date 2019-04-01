Лента

admin
admin
Сегодня 17:42140

Глуховчане штурмовали горсовет из-за массового увольнения хирургов ЦРБ (фото)

Возмущенные массовым увольнением хирургов и недопущением к конкурсу на должность главврача райбольницы двух претендентов жители Глухова вместе с депутатами штурмовали горсовет.

Об этом пишет газета «Неделя». 

На требование собравшихся пригласить мэра Глухова Терещенко, секретарь горсовета Демишева сказала, что его нет, и не смогла объяснить, где он.

Люди начали требовать импичмент мэру, поскольку его нет на работе длительное время. Несмотря на протест, заседание конкурсной комиссии все же решили начать. Депутаты приняли участие в нем, чтобы задать вопросы по отстранению от конкурса двух врачей и законности комиссии в целом.

Члены конкурсной комиссии не смогли объяснить причину недопущения, а председатель комиссии Павленко, сказал, что не может разглашать эту информацию. Ожидавшие в зале заседаний горсовета люди потребовали пригласить председателя конкурсной комиссии, чтобы он объяснил причину недопущения врачей к конкурсу.

После отказа Павленко выйти к людям, депутаты привели его силой.

Возмущенные его поведением активисты под крики «Ганьба» и «Вон из города» облили водой и в сопровождении полиции он покинул зал. Несмотря на активне протесты, Павленко попытался провести конкурс: члены комиссии были закрыты и.о. замгородского главы Зеленским у него в кабинете с целью, чтобы конкурсная комиссия не разошлась. Секретарь городского совета Демишева, проигнорировав предложение депутатов прекратить заседание конкурсной комиссии до обсуждения этого вопроса с представителями районов и громад, отказалась это сделать.На момент выхода новости комиссия находилась в горсовете. О принятом решении ничего не сообщалось.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, состоялось первое заседание комиссии по назначению главврача Глуховской центральной районной больницы. Для участия в конкурсе подавали документы три человека: Горбасев Виталий Владимирович, Носков Сергей Владимирович, Кияшко Анатолий Иванович.

Первых двух не допустили к участию в конкурсе. В четверг, 4 апреля, три хирурга Глуховской ЦРБ уволились из-за хамского отношения в.о. главврача Кияшко, давлений и угроз с его стороны, отказа в выплатах стимулирующих надбавок. В хирургическом отделении Глуховской ЦРБ остается только один хирург.

Как сообщалось ранее, распоряжением Кабмина от 16 января 2019 года принято решение о создании шести, а не 4 госпитальных округов в Сумской области.

Комментируя решение Правительства, народный депутат Андрей Деркач отметил: «Два года мы призывали Кабмин и Премьер-министра прислушаться к реальным доводам. И здравый смысл победил!» В комментарии «Недели» бывший главных врач Глуховской центральной больницы Виталий Горбасьов напомнил, что обращение в Кабмин с просьбой создать шесть госпитальных округов не подписал только мэр Глухова Мишель Терещенко.

Политика
view counter

Новости

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
Вчера 11:58
Глуховчане штурмовали горсовет из-за массового увольнения хирургов ЦРБ (фото)
Сегодня 17:42
У міській галереї презентували «Сумську весну»
Сегодня 17:36
В Шостке служебный пес случайно нашел наркотики
Сегодня 17:26
На дороги Сумщины потратят на 25% больше
Сегодня 17:06
В Сумской ОГА прогнозируют техногенную катастрофу в Сумах
Сегодня 16:53
На Сумщине по подозрению в организации наркопритона задержан ахтырчанин
Сегодня 16:38
В Сумской ЦРБ раздавали выговоры по жалобе пациентки, которую выставили за дверь
Сегодня 16:07
Сумские нацгвардейцы потренировались в колонии
Сегодня 15:29
Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 15:18
Сумские команды сыграли в Кубке героев АТО
Сегодня 14:50
Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
Сегодня 14:18
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.