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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11395

На Сумщине нашли уклонистку от уплаты налогов на 1,5 миллиона

На Сумщине к уголовной ответственности привлечен директор ООО, которая уклонилась от уплаты 1,5 млн грн налога.

Прокуратурой Сумской области совместно со следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области разоблачена преступная деятельность директора Общества с ограниченной ответственностью, направленная на уклонение от уплаты налогов.

В ходе следствия установлено, что в августе 2016 года указанное общество реализовывало топливо моторное альтернативное собственного производства и платило в бюджет акцизный налог на горючее. Однако с сентября 2016 года общество стало реализовывать продукцию «Этанол как составляющая бензина», которая согласно действующему законодательству не относится к подакцизным товарам и не требует оплаты налогов.

При этом согласно заключению комплексной судебной экспертизы образца готовой продукции - «Этанол как составляющая бензина» является подакцизным товаром. То есть, руководитель общества с ограниченной ответственностью с целью уклонения от уплаты налогов, не изменяя производства, изменила только название продукции. В результате чего в бюджет только за сентябрь 2017 года не уплачены 1,5 млн грн.

По результатам следствия директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты акцизного налогов) УК Украины.

Справка: подозреваемой грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Общество Уклонение от налогов
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