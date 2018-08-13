В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков

Около 30 сумчан, дети которых больны діабетом, вышли сегодня на площадь Независимости с плакатами «Нема фінансування – нема інсуліну, нема інсуліну – нема життя!», «Інсулін = життя!», «Инсулин – новый геноцид 2019!» и др.
Они требовали от властей выделить деньги на приобретение инсулина, который так необходим их детям, ведь без лекарства ребенок впадает в кому уже через 2-3 дня.
К протестующим вышел начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, который рассказал, что действительно есть проблема недофинансирования со стороны государства по всем областям. Но в других громадах, кроме Сум, местные власти довыделяют средства из своих бюджетов. Почему этого не делает Сумской горсовет, он не знает.
Заммэра Максим Галицкий сказал, что программа государственная, поэтому и деньги должны быть из Минздрава. Также он сослался на недобор 74 млн грн в городском бюджете из-за перевода областных учреждений, расположенных в городе, в районы области. Люди остались недовольны его ответом. А Сергей Бутенко объяснил, что эти налоги, которые раньше шли в городской бюджет и просто растворялись в нем, так как город не выделял на областные учреждения средств, теперь идут на их же модернизацию.
Максим Галицкий пригласил протестующих в свой кабинет, где ему пришлось пообещать, что сегодня в 14.00 на заседании профильной депутатской комиссии рассмотрят вопрос выделения средств за счет снятия их с других программ. Также он сообщил, что очередная сессия горсовета будет в конце апреля, что не понравилось сумчанам, они потребовали созвать внеочередную, ведь дело касается жизни и смерти.
По данным Галицкого, государство обещало финансирование программы по инсулину на 87%, дали только треть, и те городские власти распределили по месяцам, поэтому нехватка стала ощущаться уже в январе. Люди возмущены таким положением дел.
Всего на инсулин сумчанам, больным диабетом, нужно добавить из городского бюджета 9,5 млн грн.
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