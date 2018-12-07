Российский правозащитный центр признал военнопленными украинских моряков

Об этом говорится в заявлении правозащитников.

«Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки — военнопленными», — отметили в «Мемориале».

Правозащитный центр требует прекращения уголовного преследования и освобождения моряков, а до этого — обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции, пишет День.

Напомним: среди захваченных и уроженец Сумщины Богдан Небылица, который был командиром корабля "Никополь".