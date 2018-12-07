Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47168

Российский правозащитный центр признал военнопленными украинских моряков

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 24 украинских моряков, захваченных пограничниками РФ в Черном море в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в заявлении правозащитников.

«Мы согласны с экспертами по международному гуманитарному праву в том, что керченский инцидент является международным военным конфликтом, а задержанные украинские моряки — военнопленными», — отметили в «Мемориале».

Правозащитный центр требует прекращения уголовного преследования и освобождения моряков, а до этого — обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции, пишет День.

Напомним: среди захваченных и уроженец Сумщины Богдан Небылица, который был командиром корабля "Никополь".

Общество Богдан Небылица
view counter

По тематике

Плененного моряка с Сумщины наградили орденом
06.04.2019 15:05

Плененного моряка с Сумщины наградили орденом

Президент Украины Петр Порошенко наградил Богдана Небылицу орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени....

К шосткинскому военному моряку, плененному в РФ, не пустили адвоката
26.03.2019 16:51

К шосткинскому военному моряку, плененному в РФ, не пустили адвоката

Об этом сегодня, 26 марта, на своей странице в Фейсбуке написал его защитник Эмиль Курбединов....

На Сумщине поддерживает военнопленных моряков
19.02.2019 10:32

На Сумщине поддерживает военнопленных моряков

По всей Сумской области происходят разноплановые мероприятия по выражению поддержки украинским военнопленным морякам....

В Шостке поздравляют с днем рождения Богдана Небылицу
16.01.2019 12:09

В Шостке поздравляют с днем рождения Богдана Небылицу

Сегодня, 16 января, украинский моряк, уроженец Шостки Богдан Небылица празднует день рождения....

Отец захваченного в плен россиянами моряка дал интервью в Сумах
07.12.2018 16:34

Отец захваченного в плен россиянами моряка дал интервью в Сумах

Отец пленного россиянами моряка Богдана Небылицы пообщался с сайтом Спецкор....

Новости

В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков
Сегодня 10:41
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
В Сумах спасли инфарктницу (видео)
Сегодня 11:09
Водителю маршрутки под кайфом выписали штраф
Сегодня 10:53
Российский правозащитный центр признал военнопленными украинских моряков
Сегодня 10:47
На Сумщине нашли уклонистку от уплаты налогов на 1,5 миллиона
Сегодня 10:11
На Сумщине пьянка закончилась кражей
Сегодня 09:43
Травматический пистолет и патроны обнаружили таможенники Сумщины
Сегодня 09:10
Дорогу через Тростянец отремонтируют до майских праздников
Сегодня 08:32
ІІ тур виборів Президента: як повторно змінити місце голосування?
Сегодня 08:00
Сумчанам презентували «Кольори революції»
Вчера 17:57
Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины
Вчера 17:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.