Водителю маршрутки под кайфом выписали штраф

Еще 28 марта к патрульным обратилась небезразлична женщина, которая сообщила, что водитель маршрутного авто «Рута» может находиться в состоянии опьянения.
Стражи порядка сработали мгновенно - разыскали и остановили транспортное средство на улице Роменской.
Во время проверки документов полицейские действительно обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.
Заключение врачей оказался положительным и отметило, что на момент остановки 39-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Поэтому 9 апреля инспекторы составили на сумчанина административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП и изъяли водительское удостоверение.
Материалы будут направлены в суд, и уже в конце апреля состоится рассмотрение данного дела. С санкции статьи водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.
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