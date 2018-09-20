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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23523

Роботодавець на Сумщині дещо пощедрішав

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у першому кварталі 2019 року за сприяння обласної служби зайнятості 1,8 тис. безробітних проходили професійне навчання.

Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості зросла на 4% та становила 1,7 тис. осіб. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є зварник пластмас, перукар, манікюрник, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, педикюрник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Протягом січня-березня 2019 року кількість, охоплених профорієнтаційними послугами становила 30,4 тис. чоловік, у т.ч. 16,6 тис., які мали статус зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами охоплено 9,1 тис. осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл становили 8,1 тис. осіб.

Кількість безробітних на сьогодні, у порівнянні з відповідною датою 2018 року, збільшилась на 4% (на 0,6 тис. осіб) та становить 15,8 тис. Тих, хто отримує допомогу по безробіттю, збільшилось на 6% (на 0,7 тис.). Сьогодні її отримують 12,7 тис. осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіків 7 тис. осіб (44%), жінок – 8,8 тис. (56%). 28% зареєстрованих безробітних у віці до 35 років; 26% - від 35 до 45; 46% - понад 45. 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 49% – професійно-технічну, 8% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності серед зареєстрованих безробітних 24% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% – у переробній промисловості, 16% - у торгівлі та ремонті; 12% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.

 Серед зареєстрованих безробітних переважають представники найпростіших професій, робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, працівники сфери торгівлі та послуг.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби дорівнює 3,2 тис. одиниць. Середній розмір заробітної плати вакансії 5,2 тис. грн. (на відповідну дату2018 -го – 4,4 тис. грн.).

Більшість вакансій спостерігаємо у сільському господарстві (34%), на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі (10%), у сфері державного управління (6%).

Найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання устаткування та машин (32%), на кваліфікованих робітників з інструментом (16%).

Общество Служба занятости
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