В Сумах вандализировали очередную евроостановку

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Ольга Кудояр.
«Очередная потерпевшая. Ковпака. Одна из последних установленных. Люди, вы вообще люди?» - спрашивает сумчанка.
Напомним6 в 2019 году были разбиты уже три остановки, одна из них (возле ДК Сумского НПО) потерпела дважды.
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