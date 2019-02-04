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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45287

В Сумах вандализировали очередную евроостановку

Сегодня, 10 апреля, сумчане увидели разбитую остановку на ул. Ковпака.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Ольга Кудояр.

«Очередная потерпевшая. Ковпака. Одна из последних установленных. Люди, вы вообще люди?» - спрашивает сумчанка.

Напомним6 в 2019 году были разбиты уже три остановки, одна из них (возле ДК Сумского НПО) потерпела дважды.

Общество Вандализм Остановка
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