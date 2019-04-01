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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11228

Даже в Конотопе задумались над онлайн-мониторингом маршруток и электронным билетом

9 апреля в Конотопе под председательством первого заместителя городского головы Тараса Омельченко состоялось заседание городской комиссии по контролю за соблюдением автомобильными перевозчиками города требований условий договоров об осуществлении пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования и перевозок льготных категорий населения.

В заседании комиссии приняли участие члены комиссии, перевозчики города, а также представители ООО «ТК Зурбаган» и ПриватБанка.

На заседании были рассмотрены вопросы: соблюдение водителями утвержденных расписаний и схем движения автобусных маршрутов согласно паспортов, обеспечение услугами по перевозке пассажиров в вечернее время и в выходные дни.

Совместно с представителями ООО «ТК Зурбаган» обсуждались вопросы обеспечения оборудования автобусов, обеспечивающих перевозки в городе системами GPS-мониторинга для возможности мобильного отслеживания транспортных средств.

Представители ПриватБанка презентовали проект, направленный на обеспечение оплаты проезда без использования наличных денег. Оплачивать проезд не только наличными, но и банковской картой - такая возможность может появиться у пассажиров Конотопа, в случае присоединения перевозчиков к данному проекту, сообщает Конотопский горсовет.

Общество GpS-мониторинг Конотоп Маршрутки Электронный билет
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