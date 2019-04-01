Даже в Конотопе задумались над онлайн-мониторингом маршруток и электронным билетом

В заседании комиссии приняли участие члены комиссии, перевозчики города, а также представители ООО «ТК Зурбаган» и ПриватБанка.
На заседании были рассмотрены вопросы: соблюдение водителями утвержденных расписаний и схем движения автобусных маршрутов согласно паспортов, обеспечение услугами по перевозке пассажиров в вечернее время и в выходные дни.
Совместно с представителями ООО «ТК Зурбаган» обсуждались вопросы обеспечения оборудования автобусов, обеспечивающих перевозки в городе системами GPS-мониторинга для возможности мобильного отслеживания транспортных средств.
Представители ПриватБанка презентовали проект, направленный на обеспечение оплаты проезда без использования наличных денег. Оплачивать проезд не только наличными, но и банковской картой - такая возможность может появиться у пассажиров Конотопа, в случае присоединения перевозчиков к данному проекту, сообщает Конотопский горсовет.
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