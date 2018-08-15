Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06174

Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»

В эту пятницу, 12 апреля, сумчане могут обратиться за консультациями в «мобильный социальный офис».

Прием граждан состоится в помещении отделения АО «Ощадбанк» по адресу: ул. Металлургов, 2 с 10:00 до 12:00.

Сумчан приглашают получить консультации по вопросам социальной защиты: назначения субсидии, социальных пособий, пенсий, занятости населения и т.п.

Консультировать горожан будут представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) «Берегиня» и городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Общество Мобильный социальный офис
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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