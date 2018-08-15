Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса» В эту пятницу, 12 апреля, сумчане могут обратиться за консультациями в «мобильный социальный офис».

Прием граждан состоится в помещении отделения АО «Ощадбанк» по адресу: ул. Металлургов, 2 с 10:00 до 12:00. Сумчан приглашают получить консультации по вопросам социальной защиты: назначения субсидии, социальных пособий, пенсий, занятости населения и т.п. Консультировать горожан будут представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) «Берегиня» и городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.