Сумской суд посетили наблюдатели ОБСЕ

Штефан Коппе (Германия) и Радислава Гортат (Польша) осуществляют мониторинг избирательного процесса на территории Сумской области. Руководитель аппарата суда Екатерина Недайхлиб и консультант суда Вадим Клищенко рассказали наблюдателям об особенностях работы Сумского окружного административного суда во время избирательного процесса.
В частности, что на период избирательного процесса в суде утверждается график дежурства работников суда.
Это обеспечивает возможность осуществлять прием документов и дел, связанных с избирательным процессом круглосуточно, сообщает сайт суда.
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