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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57283

Сумской суд посетили наблюдатели ОБСЕ

Сегодня, 10 апреля, Сумской окружной административный суд посетили долгосрочные наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ) - миссии по наблюдению за выборами президента Украины в 2019 году.

Штефан Коппе (Германия) и Радислава Гортат (Польша) осуществляют мониторинг избирательного процесса на территории Сумской области. Руководитель аппарата суда Екатерина Недайхлиб и консультант суда Вадим Клищенко рассказали наблюдателям об особенностях работы Сумского окружного административного суда во время избирательного процесса.

В частности, что на период избирательного процесса в суде утверждается график дежурства работников суда.

Это обеспечивает возможность осуществлять прием документов и дел, связанных с избирательным процессом круглосуточно, сообщает сайт суда.

Общество ОБСЕ Сумской окружной административный суд
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