Заводчанам шосткинской «Звезды» снова обещают зарплату

Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, глава Сумской облгосадминистрации во время коллегии ОГА.
Он доложил о результатах поездки в ГК «Укроборонпром».
- Вчера вместе с Шосткинским городским головой Николаем Ногой был в «Укроборонпроме», где решали вопрос погашения задолженности по заработной плате на казенном заводе «Звезда», - поделился он. - Переговоры были непростыми, но есть надежда, что в течение следующей недели частично задолженность будет погашена. Сейчас фактически уже нашли необходимый механизм, и, уверен, что этот вопрос частично будет решен.
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