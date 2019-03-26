Заводчанам шосткинской «Звезды» снова обещают зарплату В течение следующей недели частично задолженность по заработной плате на Шосткинском казенном заводе «Звезда» будет погашена.

Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, глава Сумской облгосадминистрации во время коллегии ОГА.

Он доложил о результатах поездки в ГК «Укроборонпром».

- Вчера вместе с Шосткинским городским головой Николаем Ногой был в «Укроборонпроме», где решали вопрос погашения задолженности по заработной плате на казенном заводе «Звезда», - поделился он. - Переговоры были непростыми, но есть надежда, что в течение следующей недели частично задолженность будет погашена. Сейчас фактически уже нашли необходимый механизм, и, уверен, что этот вопрос частично будет решен.