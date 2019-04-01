У Сумах студенти змагалися у «козацькій насназі» 9 квітня на спортивній базі Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка відбувся ІІ етап Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Козацька наснага».

Участь в обласному етапі взяло 20 команд. Змагання проходили в п’яти підгрупах: м Суми, м.Конотоп, м.Глухів, смт Недригайлів.

За програмою спортивного заходу команди виявляли кращих у наступних змаганнях та конкурсах: «армспорт», підтягування у висі, змагання з гирями (поштовх), «боротьба на пасках», «піднімання козака», перетягування канату, «метання довбні», естафета «Герць козацьких джур». Свято принесло багато позитивних емоцій, радості та незабутніх вражень усім учасникам.

Призові місця обласного фінального етапу розподілились наступним чином:

І місце – ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» (керівник фізичного виховання Свириденко В.В., представник команди Остапчук О.В).

ІІ місце – ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну» (керівник фізичного виховання Зеленіна А.В.).

ІІІ місце – ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» (керівник фізичного виховання Лущик А.М.).

Переможців та призерів нагороджено грамотами, медалями та кубком Сумського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.