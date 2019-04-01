Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2487

У Сумах студенти змагалися у «козацькій насназі»

9 квітня на спортивній базі Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка відбувся ІІ етап Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Козацька наснага».

Участь в обласному етапі взяло 20 команд. Змагання проходили в п’яти підгрупах: м Суми, м.Конотоп, м.Глухів, смт Недригайлів.

За програмою спортивного заходу команди виявляли кращих у наступних змаганнях та конкурсах: «армспорт», підтягування у висі, змагання з гирями (поштовх), «боротьба на пасках», «піднімання козака», перетягування канату, «метання довбні», естафета «Герць козацьких джур». Свято принесло багато позитивних емоцій, радості та незабутніх вражень усім учасникам.

Призові місця обласного фінального етапу розподілились наступним чином:

І місце – ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» (керівник фізичного виховання Свириденко В.В., представник команди Остапчук О.В).

ІІ місце – ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну» (керівник фізичного виховання Зеленіна А.В.).

ІІІ місце – ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» (керівник фізичного виховання Лущик А.М.).

Переможців та призерів нагороджено грамотами, медалями та кубком Сумського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

Спорт Козацька наснага
view counter

Новости

В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков
Сегодня 10:41
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
У Сумах студенти змагалися у «козацькій насназі»
Сегодня 15:24
В Сумах в результате ДТП травмирована 43-летняя пассажирка
Сегодня 15:17
Лукьяненко снова руководит Сумским НПО
Сегодня 15:12
Сумская таможня блокирует поставку тканей для армии, требуя взятки у импортеров? (видео)
Сегодня 15:08
На Сумщине ожидают дожди
Сегодня 14:54
Роменские дзюдоисты отличились в столице
Сегодня 14:46
В сумском супермаркете полиция изъяла у дебошира пистолет
Сегодня 14:35
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 14:30
Мэр Сум пообещал диабетикам средства на инсулин. Но потом
Сегодня 14:24
Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»
Сегодня 14:06
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.