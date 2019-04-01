В Тростянецком музее шоколада появились новые экспонаты

Экспонаты представлены в виде космических ракет, одна из них полностью собрана из шоколадной продукции фабрики, другая - из изделий бисквитного цеха.
Новые экспонаты являются познавательными, они помогут посетителям ознакомиться с ассортиментом сладостей, которые производит Тростянецкая фабрика «Монделис Украина». Космические ракеты продукции фабрики - это символ успешности, высокого качества, безопасного производства.
Музей шоколада в Тростянце создали по инициативе городского головы Юрия Бовы. Он заработал в мае 2012 года. Музей размещен в усадьбе Л. Кенига. Он имеет три выставочных зала: «Корона», «Милка», «Якобс». В нем собрано и представлено около 2000 экспонатов, демонстрирующих историю шоколада, рецепты его создания и процесс изготовления. Также в выставочных комнатах установлено немало декоративных фигур из шоколада. Там всегда держится неповторимый, волшебный аромат шоколада и кофе.
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