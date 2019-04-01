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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43340

В Сумах работники полиции охраны задержали церковного вора (видео)

Поздно ночью, разбив оконное стекло, злоумышленник проник в церковную лавку храма Святых Новомучеников и Исповедников Слобожанских и украл из ящика деньги, которые жертвовали прихожане на лечение онкобольных детей.

В половине третьего ночи на пульт наблюдения полиции охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в православной церкви Святых Новомучеников и Исповедников Слобожанских по улице Ремесленной в Сумах. За считанные минуты на место происшествия прибыла группа задержания полиции охраны и в церковной лавке задержала мужчину, который похитил из ящика пожертвований деньги.

Злоумышленником оказался 38-летний неработающий житель Сум. Время от времени этого человека видели и в храме, и на церковном дворе. Видели его здесь и накануне кражи.

Мужчина заранее приготовился к краже, положив в полиэтиленовый пакет половинку кирпича. Затем пришел ночью в храм, перелез через забор на церковный двор, разбил кирпичом оконные стекла в церковной лавке и проник внутрь. Найдя ящик для пожертвований, вор похитил из нее деньги в сумме 268 гривен, которые жертвовались людьми на лечение больных детей. И с этими деньгами в руках его и задержали правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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