В Сумах работники полиции охраны задержали церковного вора (видео)

В половине третьего ночи на пульт наблюдения полиции охраны поступил сигнал о срабатывании охранной сигнализации в православной церкви Святых Новомучеников и Исповедников Слобожанских по улице Ремесленной в Сумах. За считанные минуты на место происшествия прибыла группа задержания полиции охраны и в церковной лавке задержала мужчину, который похитил из ящика пожертвований деньги.
Злоумышленником оказался 38-летний неработающий житель Сум. Время от времени этого человека видели и в храме, и на церковном дворе. Видели его здесь и накануне кражи.
Мужчина заранее приготовился к краже, положив в полиэтиленовый пакет половинку кирпича. Затем пришел ночью в храм, перелез через забор на церковный двор, разбил кирпичом оконные стекла в церковной лавке и проник внутрь. Найдя ящик для пожертвований, вор похитил из нее деньги в сумме 268 гривен, которые жертвовались людьми на лечение больных детей. И с этими деньгами в руках его и задержали правоохранители.
Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи за кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, предусматривает наказание на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Путивле компания друзей отдыхала за рюмкой водки. «Результатом» дружеских посиделок, стала кража мобильного телефона у одного из отдыхающих....
На Сумщине полиция задержала преступную группу при совершении кражи нефтепродуктов из магистрального трубопровода....
Патрульные задержали трех человек, вероятно, причастных к краже из киоска....
Жертвами злоумышленников стали пенсионеры из Сум и Белопольского района. Под разными предлогами они зашли в дома престарелых и совершившили кражи...
Житель Шостки время от времени обворовывал дома местных жителей....